На трассе А-181 «Скандинавия» строят новую развязку

Движение на федеральной дороге А-181 «Скандинавия» изменится из-за строительства транспортной развязки.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», началось строительство путепровода на пересечении трассы с планируемым съездом, проходящим вторым уровнем и соединяющим между собой подъезд к станции Лейпясуо и подъезд к Стрельцово.

До завершения строительства дорожники организуют временный объезд, по одной полосе в каждом направлении. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч.

Также будет перенесена автобусная остановка, попадающая в границы строительных работ.

Будущий путепровод войдет в состав развязки в двух уровнях с двухпутными съездами. Его будут использовать автомобилисты для разворота в сторону Петербурга или Выборга, а также съезда в направлении ж/д станции Лейпясуо и поселка Стрельцово.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участок дублера трассы «Скандинавия» начали ремонтировать.