Семья погибшей блогерши Тропицель не сможет попасть на кремацию

Семья погибшей блогерши Тропицель не сможет попасть на кремацию
Тропицель скончалась на месте еще до приезда скорой. Фото:pixabay.com

Кремация тела погибшей в ДТП на Бали 18-летней блогерши Насти Тропицель состоится в четверг, 25 июня.

Церемония пройдет без родных, поскольку они не могут вылететь в Индонезию из-за закрытых границ. Российская блоггерша Настя Тропицель, у которой более миллиона подписчиков в инстаграме, разбилась на мотоцикле на Бали. Девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму, и скончался на месте происшествия.

Мать россиянки рассказала РИА Новости, что кремация состоится в 15.00 по местному времени (10.00 мск). Она отметила, что на Бали нет никого из родных Насти. Вопрос доставки праха в Россию пока не решен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что юная блогерша Настя Тропицель погибла на Бали. Ее молодой человек рассказал, что она всегда ездила «безопаснее и аккуратнее» всех. В момент аварии она ехала около 80-100 км/ч, где остальные участники движение едут на той же скорость.

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