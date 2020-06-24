Российским семьям с детьми выплатят дополнительные 10 тысяч рублей

Сейчас выплаты распространяются только на детей от 3 до 16 лет. Фото: Baltphoto

Сейчас выплаты распространяются только на детей от 3 до 16 лет. Фото: Baltphoto

В России в этом июле семьи с детьми от 3 от 16 лет получат от государства дополнительные 10 тыс. рублей. Данная выплата будет единоразовой.

Президент Владимир Путин в рамках мер поддержки семей с детьми поручил выплачивать им по 5 тысяч рублей каждый месяц. Дополнительную финансовую поддержку россиянам переведут на счета без подачи предварительных заявок.

Выплаты получат те, кто ранее подал соответствующие заявление. Их будут принимать до последних чисел сентября. Единовременную выплату получили уже свыше 19 млн семей, где растут 25,5 млн детей. На эти цели было выделено 274 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России 28 млн детей получат выплаты в июле. Путин понимает, как важна помочь, ведь некоторые родители потеряли работу в связи с пандемией.