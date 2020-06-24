Онколог рассказал о признаках агрессивного рака желудка

Врач-онколог и хирург Иван Карасев назвал основной признак агрессивного рака желудка, который в медицине называют перстневидноклеточный.

Врач рассказал в своем инстаграме, что в половине случаев этот вид рака обнаруживают на стадии тотального поражения органа, когда у человека почти нет шансов вылечиться.

Эта злокачественная опухоль характерна тем, что она распространяется не в лимфоузлы, а в клетчатку вокруг желудка, сальных, а у женщин зачастую метастазы уходят в яичники.

Главным признаком агрессивной формы рака ЖКТ является слизеобразование. По словам врача, такой рак нельзя распознать на ранних стадиях, поскольку слизистая не повреждается, и у пациента отсутствуют симптомы.

Этот вид рака становится заметным только на поздних стадиях, либо когда опухоль вырастет до огромных размеров.

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