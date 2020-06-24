Онколог рассказал о признаках агрессивного рака желудка

Онколог рассказал о признаках агрессивного рака желудка
Врач рассказал о раке желудка. Фото: pixabay.com

Врач-онколог и хирург Иван Карасев назвал основной признак агрессивного рака желудка, который в медицине называют перстневидноклеточный.

Врач рассказал в своем инстаграме, что в половине случаев этот вид рака обнаруживают на стадии тотального поражения органа, когда у человека почти нет шансов вылечиться.

Эта злокачественная опухоль характерна тем, что она распространяется не в лимфоузлы, а в клетчатку вокруг желудка, сальных, а у женщин зачастую метастазы уходят в яичники.

Главным признаком агрессивной формы рака ЖКТ является слизеобразование. По словам врача, такой рак нельзя распознать на ранних стадиях, поскольку слизистая не повреждается, и у пациента отсутствуют симптомы.

Этот вид рака становится заметным только на поздних стадиях, либо когда опухоль вырастет до огромных размеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказала, что сливочное масло может вызвать рак.

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