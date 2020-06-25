Собчак будет судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме

Журналистка и теледива Ксения Собчак намерена затеять судебную тяжбу с немецким изданием, обвинившем российскую звезду в расизме.
Оказалось, что газета «Business insider» приписывает Ксении Анатольевне оскорбительные высказывания в адрес темнокожих. Об этом Собчак рассказала подписчикам своего телеграм-канала. При этом она подчеркивает, что все обвинения — ложь и клевета, звезда никогда не позволяла себе подобного.
Ксения написала, что на обложке нового номера «Business insider» напечатали фразу «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми», а это, в свою очередь, не соответствует действительности. Журналистка еще раз напомнила, что не делит людей на черных и белых, кавказцев и азиатов, а лишь на умных и лишенных сообразительности. Отметим, что скандал развернулся в связи со скептическим отношением Ксении к резонансной акции #BlackLivesMatter, охватившей Америку и весь мир после убийства полицией чернокожего преступника.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собчак пошутила над любителями улучшить себя на фотографиях.