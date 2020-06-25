Евросоюз готовится открыть границы, но не для России и США

Сотрудники европейских посольств, возможно, будут осуществлять проверку предоставляемых странами данных о зараженных, прежде чем в ЕС утвердят окончательные списки. Кроме того, уже готовый перечень будут корректировать раз в две недели. Фото: pixabay.com

Сотрудники европейских посольств, возможно, будут осуществлять проверку предоставляемых странами данных о зараженных, прежде чем в ЕС утвердят окончательные списки. Кроме того, уже готовый перечень будут корректировать раз в две недели. Фото: pixabay.com

Страны Европейского союза намерены открыть границы 1 июля для государств, где эпидемиологическая обстановка расценивается как благоприятная.

При составлении списка стран, которым позволят въезд в ЕС, будет учитываться степень успешности борьбы властей с распространением коронавирусной инфекции. По данным New York Times, Евросоюз останется закрытым для России, Соединенных Штатов Америки и Бразилии.

В частности, чиновники в Брюсселе требуют, чтобы в среднем количество новых случаев заражения за две недели на каждые 100 тысяч населения не превышало 16 человек. Основываясь на этом показателе, Америка (со 107 случаями на каждые 100 тысяч), Россия (80 случаев) и Бразилия (190 случаев) не могут считаться эпидемиологически безопасными. Отметим, что подсчеты NYT проводила самостоятельно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 июля для иностранцев будет открыт въезд в Египет.