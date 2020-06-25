До конца июня жителей России ждут погодные аномалии

Центр Европейской части страны это практически не затронет. Фото: Рixabay

Центр Европейской части страны это практически не затронет. Фото: Рixabay

Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам погодные аномалии. Центр Европейской части страны это практически не затронет.

Согласно опубликованным на сайте Гидрометцентра карте, в Москве и Петербурге температура будет держаться на уровне климатической нормы — среднесуточная будет держаться на уровне +16 градусов. Однако подобная погода будет не везде.

Так, снижение среднесуточной температуры ожидается в Приволжском и Уральском федеральных округах. Жителей Урала может ожидать температура на четыре градуса ниже нормы.

Обратная ситуация обстоит на Азиатской территории страны — синоптики полагают, что показатели превысят норму на 4-8 градусов. Самые большие отклонения ожидаются на севере Сибири.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян снова ждет аномальная жара до 30 градусов.