Активистов из Петербурга отправили в колонию за секс со школьницей

Активистов из Петербурга отправили в колонию за секс со школьницей
Суд вынес решение по делу о групповом сексе со школьницей. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Калининский районный суд Петербурга вынес решение по делу экс-активистов движения «Весна» Владимира Казаченко и Вадима Тишкина. Их признали виновными в развращении несовершеннолетней и создании порнографических материалов с её участием.

«Допрошенные в судебном заседании подсудимые вину признали полностью, в содеянном раскаялись», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Дело слушалось в закрытом режиме. Казаченко получил 4 года лишения свободы, Тишкин — 3,5. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Суд установил, что Казаченко и Тишкин совершили развратные действия в отношении школьницы без применения насилия. Действо было запечатлено на камеру. Казаченко также склонил девочку к употреблению наркотиков и психотропов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд оштрафовал Владимира Казаченко на 15 тыс. рублей за участие в несанкционированном митинге.

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Активистов из Петербурга отправили в колонию за секс со школьницей
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