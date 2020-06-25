Памфилова отреагировала на дважды проголосовавшего по поправкам журналиста

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией действия журналиста «Дождя» Павла Лобкова. Он сумел дважды проголосовать по поправкам в Конституцию РФ: на участке и дистанционно.

«Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать», — приводит слова Памфиловой «РИА Новости».

Штраф за умышленные попытки проголосовать дважды составляет 30 тыс. рублей, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Павел Лобков в эфире «Дождя» рассказал, что смог проголосовать дважды. Он пришел на избирательный участок №141, а через час проголосовал в электронном виде. На дистанционное голосование Лобков неделю назад записался на сайте mos.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Продлится оно с 25 июня по 1 июля.