В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию

В четверг, 25 июня, на территории страны началось всероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Это самое длительное голосование за всю историю страны. На данный момент избирательные пункты в Сибири, на Дальнем Востоке, Урале и в центральных регионах России готовы принять граждан, желающих высказать свою гражданскую позицию. Время работы участков увеличили до 12 часов — проголосовать можно с 8 утра до 8 вечера.

Мероприятие завершится в среду, 1 июля. Тогда же станут известные первые результаты подсчета голосов. Добавим, что в Москве и Нижегородской области доступна возможность голосования в электронной форме, в остальных регионах требуется личная явка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о заявлении главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Она рассказала о жалобах на принуждение к голосованию.