Прокуратура проверила продажу мальчика на Авито в Петербурге

Прокуратура проверила продажу мальчика на Авито в Петербурге
Объявление о продаже мальчика. Скринщот: ВКонтакте/Анна Митянина

Прокуратура Приморского района подтвердила, что житель Петербурга не планировал продавать ребенка. Объявление о его продаже он разместил в воспитательных целях.

На сайте Авито в мае обнаружили объявление о продаже мальчика. Фото его появилось в разделе «Другие животные» под заголовком «Домашний питомец». Выяснилось, что автор объявления — сожитель матери ребенка.

Проверка показала, что мужчина опубликовал объявление в воспитательных целях. Отдавать мальчика в действительности он не собирался.

«После вмешательства прокуратуры с семьей несовершеннолетнего организована работа органов и учреждений системы профилактики», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Мужчина привлечен к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина пожаловалась на объявление о продаже ребенка в администрацию «Авито». Обращение также было направлено в правоохранительные органы.

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