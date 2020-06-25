Петербуржец заплатит штраф 120 тысяч за взятку 15 тысяч полицейскому

Прокуратура Красносельского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу Акбера Байрамова. Его признали виновным в даче взятки сотруднику полиции.

Суд установил, что в апреле 2020 года Байрамов у входа в магазин «Народный Фермер» дал полицейскому 15 тыс. рублей. За деньги он просил не проводить проверку в табачной лавке «ИП «Романенко В.Н.». В магазине незаконно хранили и продавали немаркированную и маркированную иностранными государствами табачную продукцию.

Передача взятки проходила под контролем правоохранительных органов. После чего Байрамов был задержан. Суд признал его виновным и назначил штраф в виде 120 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-судебного пристава в Петербурге судят за взятку.