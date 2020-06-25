Бывшего судебного пристава будут судить за взятку в Петербурге

Жительницу Петербурга, ранее работающую судебным приставом-исполнителем, обвиняют в получении взятки.

Как сообщает городская прокуратура, бывший судебный-пристав исполнитель Западного отдела судебных приставов Приморского района проходит обвиняемой по делу по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)».

По версии следствия, обвиняемая предложила должнику закрыть исполнительное производство и не взыскивать исполнительный сбор в размере около 50 тысяч рублей. Взамен она попросила 25 тысяч рублей.

Ее задержали еще в апреле в круглосуточном магазине в жилом доме на улице Комсомола, где она встретилась с должником для передачи взятки.

Уголовное дело рассмотри Калининский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветврач из «Ленинградской МВЛ» поймался на взятках.