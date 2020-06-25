Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца

Она отметила, что поддерживает общение с близким человеком.

Об этом стало известно 25 июня. Обо всем дочь Михаила Ефремова Анна Мария рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она призналась, что общается со своим отцом и знает, что он сожалеет и раскаивается. Женщина отметила, что артист «держится» и получает все слова поддержки от поклонников и коллег. Пока что дочь известного актера не хочет никак комментировать случившееся – ей не хочется, чтобы слова переврали.

Анна Мария подчеркнула, что сейчас Ефремов не сидит в социальных сетях и не нужно верить никому, кто выдает себя в сети за актера.

Напоминаем, что страшная авария произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Артист выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Ефремова озвучил сумму компенсации семье погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова.