Адвокат Ефремова озвучил сумму компенсации семье погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова

Эльман Пашаев, отстаивающий интересы актера Михаила Ефремова в суде, рассказал о возможной сумме материальной компенсации, которую выплатят семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, спровоцированном Ефремовым.

Точная сумма, естественно, пока неизвестна, однако правозащитник предположил, что она может достичь полутора миллионов рублей. Адвокат заявил, что такие средства для подзащитного собрать не проблема, достаточно обратиться к друзьям звездного клиента. В беседе с изданием StarHit Пашаев подчеркнул, что Ефремов рассчитывал выплатить родственникам погибшего значительно большую сумму.

Также юрист опроверг наличие финансовых трудностей у его клиента. Ранее появился слух, что из-за проблем с деньгами семья актера расстается с домом в Латвии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Пашаева, у Ефремова нет хронического алкоголизма и, соответственно, оснований на пожизненное лишение водительских прав.