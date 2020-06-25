В Ленобласти из-за пожара есть угроза детонации

Огонь приближается к военному полигону.

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Обо всем сообщает Интерфакс Северо-Запад со ссылкой на информированный источник. Все случилось недалеко от поселка Каменка. Там произошел низовой пожар из-за сельхозпала. Отмечается, что на военном полигоне поблизости есть неразорвавшиеся снаряды, поэтому есть угроза детонации.

Напоминаем, что спасатели говорили о повышенной пожароопасности в Ленинградской области, поэтому местных жителей просили воздержаться от разведения костров.

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