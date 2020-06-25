Россиянина обвинили в незаконном сборе мертвых насекомых на Шри-Ланке

Гражданина взяли под арест после обнаружения у них жуков.

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Обо всем сообщает РЕН ТВ. Все случилось на Шри-Ланке – там в национальном парке арестовали россиянина, Александра Игнатенко, в кармане у которого нашли мертвых жуков. Зоолог уверяет, что нашел их на дороге днем ранее. Суд принял решение заключить мужчину под стражу.

Отмечается, что также в СИЗО отправили двух знакомых Игнатенко, которые проживали вместе с ним, но никакого отношения к делу не имели. Местные жители отказались поручиться за россиян безвозмездно, а денег у россиян не оказалось.

В СМИ говорится, что права граждан серьезно нарушаются. Им не предоставили нормальные условия, а также переводчика.

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