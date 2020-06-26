Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что у актера случился сердечный приступ

Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев рассказал, что у него случился сердечный приступ.

Об этом он сообщил в интервью МК. Он отметил, что родственники Ефремова хотели вызвать ему скорую, но актер «остановил» их. По словам адвоката, утром состояние актёра «немного улучшилось», но ему пришлось отказаться от посещения могилы матери в годовщину её смерти.

Адвокат также добавил, что артист находится в подавленном состоянии после ДТП, которое привело к трагедии.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым произошло 8 июня в центре Москве. На Садовом кольце Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, врезался в фургон Lada под управлением курьера Сергея Захарова. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице от потери крови. После его смерти Ефремову переквалифицировали статью на более тяжкую. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов находился в нетрезвом состоянии. Также у него в крови нашли следы наркотиков. Сейчас он находится под домашний арестом. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Суд также отобрал у него права на определенный период времени.

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