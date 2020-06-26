Жителей России предупредили о предстоящем похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщили, что жителям нескольких регионов России нужно подготовиться к похолоданиям на следующей неделе.

По его прогнозу, в начале следующей недели в Центральную Россию придет циклон, из-за чего температура заметно снизится, сообщает РИА «Новости». Так, ночью столбики термометров покажут 10-12 градусов, а днем ожидается 19-22.

«По сравнению с 30-32-градусной жарой это заметное понижение», — отметил он.

По словам синоптика, 30 июня похолодает еще сильнее. Кроме того, усилятся дожди. Понижение температуры и похолодание коснутся и всего Северо-Западного федерального округа. Холода сохранятся в Поволжье, на Урале и на юге Западной Сибири.

Отметим, что в Петербурге почти весь июнь наблюдается нетипичная для города жара, однако на следующей недели синоптики прогнозируют похолодание о дожди.

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