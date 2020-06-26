Россияне стали чаще жаловаться в трудовую инспекцию

Рынок труда уже не будет прежним. Фото: Pixabay

Рынок труда уже не будет прежним. Фото: Pixabay

Россияне в июне стали вдвое чаще обращаться в трудовую инспекцию. В основном жалобы касаются заработной платы, удаленной работы, а также увольнений.

Так, с 1 июня подано около 7 тысяч обращений, что в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, когда в трудовую инспекцию о обратились 3,7 тысячи раз, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Отмечается, что много обращений поступает через сервис «онлайнинспекция.рф». Самый популярный вопрос – об увольнениях (32%), о проблемах с выплатами зарплат (30%), а таже о связанных с коронавирусом трудностях (10%).

Также есть вопросы, касающиеся новых условий труда (3%), ответственности работодателя (2%), приема на работу и рабочего времени (1%). Стоит также отметить, что число обращений по сравнению с прошлым месяцем снизилось на 30%.

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