В Петербурге задержали угонщика КАМАЗов

В Петербурге сотрудники полиции задержали угонщика и вернули владельцу два КАМАЗа.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в феврале этого года в полицию обратился 37-летний директор коммерческой фирмы и сообщил об угоне двух принадлежащих ему автомобилей КАМАЗ от дома по улице Ленинградская во Всеволожске.

Накануне в Петербурге у дома по 25-линии Васильевского острова по подозрению в угоне был задержан 33-летний житель Республики Коми. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.