В Петербурге задержали угонщика КАМАЗов

В Петербурге задержали угонщика КАМАЗов
Злоумышленник задержан. Фото: Pixabay

В Петербурге сотрудники полиции задержали угонщика и вернули владельцу два КАМАЗа.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в феврале этого года в полицию обратился 37-летний директор коммерческой фирмы и сообщил об угоне двух принадлежащих ему автомобилей КАМАЗ от дома по улице Ленинградская во Всеволожске.

Накануне в Петербурге у дома по 25-линии Васильевского острова по подозрению в угоне был задержан 33-летний житель Республики Коми. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержание камаз угоны
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти пенсионерку обманули на 18 тысяч рублей
В Старой Ладоге хотят защитить курган Вещего Олега от туристов
Петербург обеспечит поддержкой работающих на фрилансе матерей-одиночек
Пенсионерка с Курляндской перевела «банковским мошенникам» более 5 ...
Жители улицы Рубинштейна просят о внесении ограничений в работу летних кафе
На Косыгина столкнулись «ГАЗель» и легковушка. Собирается пробка
В Петербурге задержали угонщика КАМАЗов
Водитель элитного спортивного автомобиля устроил ДТП в Петербурге