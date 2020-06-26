Жара в Ленобласти может достичь 32 градусов в пятницу

В пятницу, 26 июня, в Ленинградской области продолжается жара. В конце рабочей недели ожидается жаркая погода с переменной облачностью. Осадков не прогнозируется.

Ветер западный и юго-западный ночью будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, днем его порывы могут достигнуть 11 метров в секунду. В ночное время столбики термометров покажут +13…+18 градусов.

Днем ожидается до +32 градусов жары, около водоёмов будет до +24 градусов тепла. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.