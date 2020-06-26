В Петербурге из-за лжеминирований эвакуировали 400 человек

В очередной раз неизвестные сообщают о вымышленных бомбах, якобы заложенных в общественных местах и различных учреждениях.

В четверг, 25 июня, полиция получила сообщение о том, что на почту УФСБ России поступило письмо с информацией о минировании.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в электронном послании сообщалось, что взрывные устройства находятся на Морском вокзале, в «Синема парке», отеле «Невский Гранд» и в некоторых торговых центрах, включая ТРЦ «Галерея».

Помимо этого, в списке были указаны 10 учебных заведений (школ), а также аэропорт Пулково.

Полиция проверила 21 объект, а работники УТ МВД России проверили транспортные объекты. Эвакуация была произведена в 8 объектах. Из них для проверки было выведено 400 человек.

К счастью, никаких опасных предметов обнаружено не было.

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