В Кремле не заметили общественного напряжения из-за дела Серебренникова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дело «Седьмой студии». Давать оценку ситуации в Кремле отказались.

Песков заявил, что не чувствует общественного напряжения по поводу дела Кирилла Серебренникова. Но добавил, что в Кремле знакомы с мнениями деятелей культуры и учитывают их.

«Мы чувствуем, что, действительно, очень многие деятели культуры высказывают свое мнение», — приводит его слова ТАСС.

Песков подчеркнул, что как представитель Кремля не может высказывать свое мнение по судебным делам. Однако заявил, что дело Кирилла Серебренникова — повод тщательно проанализировать, как расходуются бюджетные средства в учреждениях культуры.

Режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении порядка 129 млн рублей при реализации культурного проекта «Платформа». Мещанский суд Москвы 26 июня вынес обвинительный приговор троим из них. Вину ни один из фигурантов не признал.

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