Скончалась актриса театра имени Ленсовета Ирина Замотина

Актрисы не стало в среду, 24 июня. Ей был 81 год.

Печальными известиями сегодня, 26 июня, поделились представители театра имени Ленсовета в своей официальной группе в социальной сети «Вконтакте».

Замотина навсегда останется в памяти зрителей. Ее уникальный талант раскрылся в десятках известных постановок, в которых она играла в родном театре.

Коллеги в обращении сделали акцент на том, что они потеряли действительно родного человека.

Замотина играла в следующих спектаклях: «Таня», «Щедрый вечер», «Пигмалион», «Мой бедный Марат», «Сплошные неприятности», а также во многих других.

Ирина Замотина родилась 11 апреля 1939 года в городе Куйбышевка (в настоящее время Белогорск). В 1963 году успешно закончиоа ЛГИТМиК и начала работу в театре имени Ленсовета.

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