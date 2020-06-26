Девушка погибла, выпав из окна на проспекте Энергетиков

Девушка погибла, выпав из окна на проспекте Энергетиков
Врачам оставалось лишь констатировать смерть. Фото: gazeta.spb.ru

Причины трагедии, которая случилась, сегодня, 25 июня, рано утром, предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

По словам очевидцев, девушка погибла почти сразу же после падения из окна дома на проспекте Энергетиков. Проходящий мимо мужчина поспешил спасти пострадавшую, и даже пытался ее реанимировать, но попытки оказались тщетными.

На место происшествия прибыли 5 машин полиции, два автомобиля реанимации и карета скорой помощи. При этом, тело оставалось лежать нетронутым на протяжении шести часов.

В настоящий момент полиция Красногвардейского района выясняет детали случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ребенок выпал из окна дома на Петровском проспекте. Несчастные случаи с падением с высоты продолжают происходить с пугающей частотой. Еще раньше из окна выпал ребенок на проспекте Культуры. За ним недоглядела его бабушка.

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