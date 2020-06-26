Ребенок выпал из окна дома на Петровском проспекте

В Петроградском районе сотрудники полиции проводят проверка по факту получения травм ребенком.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 25 июня. В полицию поступило сообщение о том, что из квартиры дома по Петровскому проспекту, увезли шестилетнего ребенка на скорой.

«С различными травмами в тяжёлом состоянии, госпитализирована девочка 2013 года рождения», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, ребенок по недосмотру родителей выпал из окна квартиры на третьем этаже, опершись на москитную сетку. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Похожий инцидент произошел 23 июня: из окна дома по проспекту Культуры выпал ребенок, за которым не усмотрела бабушка.

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