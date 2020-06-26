Ребенок выпал из окна дома на Петровском проспекте

В Петроградском районе сотрудники полиции проводят проверка по факту получения травм ребенком.
Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 25 июня. В полицию поступило сообщение о том, что из квартиры дома по Петровскому проспекту, увезли шестилетнего ребенка на скорой.
«С различными травмами в тяжёлом состоянии, госпитализирована девочка 2013 года рождения», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По предварительной информации, ребенок по недосмотру родителей выпал из окна квартиры на третьем этаже, опершись на москитную сетку. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Похожий инцидент произошел 23 июня: из окна дома по проспекту Культуры выпал ребенок, за которым не усмотрела бабушка.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.