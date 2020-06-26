«Зенит» уступает «Крыльям Советов» после первого тайма

"Зенит" и "Крылья Советов" ушли на перерыв. Фото: ФК "Зенит"

"Зенит" и "Крылья Советов" ушли на перерыв. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» и «Крылья Советов» ушли на перерыв. Счет после первого тайма — 0:1 в пользу самарского клуба.

Команды встретились 26 июня на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге в рамках 24 тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток был дан в 20:30 по местному времени. Матч проходит при живых зрителях. На трибунах присутствуют 6 тыс. зрителей.

Счет открыл полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков. Футболист отличился на 44-й минуте с передачи Антона Зиньковского головой.

В составе «Зенита» на поле вышли Лунёв, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун и Малком. За «Крылья Советов» играют Фролов, Комбаров, Бурлак, Чернов, Зеффан, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Попович и Глушенков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Газпром Арене» обустроили виртуальную трибуну.