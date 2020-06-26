Лингвист не нашла ошибки в бюллетенях по правкам в Конституцию

Лингвист не нашла ошибки в бюллетенях по правкам в Конституцию
Конституция РФ. Фото: kremlin.ru

Она поспорила с филологами, которые выступили с обратным заявлением.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая заявила, что ошибок в бюллетенях по поправкам в Конституцию нет. Она отметила, что в обсуждаемом предложении используется сокращенная конструкция. Русецкая также убеждена, что смысл вопроса от этого не меняется.

Напоминаем, что пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову сообщили об ошибке в предложении «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?». Он обещал разобраться в вопросе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что филологи нашли ошибку в бюллетенях по поправкам в Конституцию. Он отметил, что недавно услышал о таком мнении и обязательно хочет с ним ознакомиться получше.

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