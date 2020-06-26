Филологи нашли ошибку в бюллетенях по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию в Ленинградской области. Фото: lenobl.ru

Голосование по поправкам в Конституцию в Ленинградской области. Фото: lenobl.ru

Песков пообещал ознакомиться с мнением экспертов.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова филологов Института русского языка Российской академии наук по поводу ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию. Он отметил, что недавно услышал о таком мнении и обязательно хочет с ним ознакомиться получше. Песков понимает, насколько важно, чтобы ошибок не было. При этом пресс-секретарь главы государства считает, что наличие или отсутствие ошибок никак не влияет на легитимность голосования.

«С точки зрения филологической чистоты, конечно, есть смыл более подробно ознакомиться с мнением этого Института»,

— добавил Песков.

Напоминаем, что филологи не согласны с тем, как просклоняли слово «конституция».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти 350 тысяч петербуржцев проголосовали по поправкам в Конституцию.