Почти 350 тысяч петербуржцев проголосовали по поправкам в Конституцию

Почти 350 тысяч петербуржцев проголосовали по поправкам в Конституцию
Избирательный участок в Невском районе для голосования по поправкам в Конституцию. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге 25 июня по поправкам в Конституцию РФ проголосовали 350 тыс. человек. Активность избирателей в первый день составила менее 10%. Данные о числе проголосовавших приводит ЦИК РФ.

По информации на 1 января 2020 года, в Петербурге зарегистрированы 3 млн 846 тыс. 221 избиратель. Ровно столько бюллетеней было напечатано для голосования по поправкам в Конституцию в Петербурге.

В Ленинградской области по итогам первого дня по поправкам проголосовали 99 тыс. 416 человек. Это порядка 7% от всех избирателей.

Общее число проголосовавших в России составило более 10 млн человек с учетом онлайн-голосования. Выразить мнение по поправкам дистанционно могут жители Москвы и Нижнего Новгорода.

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