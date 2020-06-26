Успенская влюбилась в молодого певца

Она отметила, что давно ждала такого мужчину в своей жизни.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем рассказала артистка Любовь Успенская в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!». Она отметила, что готова признаться в любви к грузинскому музыканту Левану Кбилашвили. Успенская убеждена, что сложно выступать вместе с кем-то или сниматься и при это ничего не испытывать к человеку. Люди сразу почувствую фальшь и не поверят.

«Меня настолько меня вставляет, когда он поет: «Я держу твои ладони осторожно…» и я протягиваю ладони и я уже хочу с ним слиться, я не знаю, может это любовь, время покажет, честно говоря от таких мужчин я бы не отказалась»,

– объяснила певица.

Напоминаем, что недавно артистка выложила пост, в котором также писала о своей влюбленности. Теперь поклонники знают, о ком речь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Любовь Успенская выступила в поддержку Ефремова.