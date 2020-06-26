Брухуновой надоели обвинения в плохом вкусе

Она ответила хейтерам, которые постоянно критикуют ее гардероб.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем Татьяна Брухунова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она отметила, что предпочитает классические модели в выборе одежде, поэтому ее постоянно критикуют. Супруга Евгения Петросяна подчеркнула, что многие называют ее бабушкой, а также уверяют, будто ей не подходит ни одна вещь из имеющихся в шкафу. Это две вещи, которые молодая жена юмориста поняла для себя на карантине.

«Не сразу удалось смекнуть, для чего нужна такая активность ботов. То, что они проплачены, я доподлинно знаю»,

— заявила Брухунова.

В комментариях снова собрались критики, которые заявили, что они – настоящие люди и действительно считают стиль бабушкиным. Подписчики считают смешным думать, будто плохое пишется только за деньги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Брухунова прошлась по улице с пакетом на голове. Шутку молодой жены Петросяна оценили – ей пророчат будущее на сцене подле мужа.