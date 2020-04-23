Брухунова прошлась по улице с пакетом на голове

Брухунова прошлась по улице с пакетом на голове
Брухунова впервые вышла из дома за месяц. Фото: https://www.instagram.com/bruhunova/

Шутку молодой жены Петросяна оценили – ей пророчат будущее на сцене подле мужа.

Об этом стало известно 23 апреля. Татьяна Брухунова выложила новое фото в своем Instagram-аккаунте. На снимке женщина позирует в желтом пальто в цветочек, а на голове у нее пакет. Судя по всему, таким образом она защищает себя от коронавируса. Брухунова призналась, что не выходила из дома ровно в месяц и в честь этого позволила себе покинуть квартиру и подышать свежим воздухом. Некоторые снимок напугал, другие же – в полном восторге. Люди советуют не прятать свой талант юмориста в долгий ящик и попробовать себя на сцене.

«Танечка, Вам пора на сцену. Составить компанию Евгению Вагановичу. Из вас вышел бы отменный дуэт. У Вас прекрасно получается смешить публику!»,

— пишет один из пользователей.

Напоминаем, что в социальных сетях Брухунува рассказывает, как проводит время в четыре стенах. Она каждый день экспериментирует и готовит что-нибудь вкусное.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой.

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