Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой

Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой
Брухунова. Фото: https://www.instagram.com/bruhunova/

Молодой супруге Петросяна не нравится, что с телеведущей берет пример молодежь.

Об этом стало известно 15 апреля. Обо всем молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала в своем Instagram. Она удивилась тому, как много блогеров начали проводить прямые трансляции. Женщина считает их бессмысленным времяпрепровождением и понимает, кому может быть интересно следить за общением двух звезд. Брухунова призналась, что она не ханжа, но считает такой диалог пугающим.

Супруга Петросяна раскритиковала блогера Анастасию Ивлееву, которая, по ее мнению, много материться и не умеет грамотно разговаривать. Она ужасается тому, какое влияние девушка может оказать на аудиторию. Брухуновой страшно за поколение, которому нравится телеведущая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Татьяна Брухунова рассказала, как ее родители относятся к Петросяну. Они призналась, что родители должны принимать своего ребенка любым.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анастасия ивлеева блогер самоизоляция татьяна брухунова
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой
Бабкину перевели в «звездный госпиталь»
В Сочи фельдшеры скорой заразили коронавирусом ребенка
В Пушкинском районе умер пешеход после ДТП
В Москве думают о продлении ограничительных мер
Аптекам разрешат продавать тканевые маски
На Композиторов в аварии пострадал доставщик еды
Шоумен Александр Гудков сделал предложение возлюбленной