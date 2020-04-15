Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой

Молодой супруге Петросяна не нравится, что с телеведущей берет пример молодежь.

Об этом стало известно 15 апреля. Обо всем молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала в своем Instagram. Она удивилась тому, как много блогеров начали проводить прямые трансляции. Женщина считает их бессмысленным времяпрепровождением и понимает, кому может быть интересно следить за общением двух звезд. Брухунова призналась, что она не ханжа, но считает такой диалог пугающим.

Супруга Петросяна раскритиковала блогера Анастасию Ивлееву, которая, по ее мнению, много материться и не умеет грамотно разговаривать. Она ужасается тому, какое влияние девушка может оказать на аудиторию. Брухуновой страшно за поколение, которому нравится телеведущая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Татьяна Брухунова рассказала, как ее родители относятся к Петросяну. Они призналась, что родители должны принимать своего ребенка любым.