В Пулково отменили 14 рейсов

В Пулково отменили 14 рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В петербургском аэропорту отметили более десяти рейсов. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, улететь сегодня не смогут 14 самолетов.

В субботу, 27 июня, отменены авиарейсы в Пермь, Москву, а также Анапу. Причиной, по которым отменены вылеты самолетов, стала угроза распространения коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту встретили вывозной рейс из немецкого Франкфурта-на-Майне. Прилетевшим гражданам РФ измерили температуру и взяли тест на выявление новой инфекции Covid-19.

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