Более 21 миллиона россиян проголосовали по поправкам в Конституцию

За два дня общая явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 19,49%. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на утро 27 июня проголосовали 21 171 137 граждан, явка составила – 19,49%, сообщает ТАСС.

Отмечается, что дистанционное голосование было учтено при подсчетах.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня и будет длиться до 1 июля. Проголосовать в режиме онлайн могут только жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня. Отметим, что 1 июля сделали выходным, чтобы россияне смогли попасть на участки.

Изначально голосование по поправкам к Конституции должно было состояться 22 апреля. Однако конце марта, президент России Владимир Путин принял решение о переносе голосования на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным ВЦИОМ, 66% граждан готовы принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, которое должно было состояться 22 апреля.