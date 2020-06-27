В Токсово утонул человек

В СНТ «Экология» в Токсово во Всеволожском районе Ленобласти утонул человек.

По словам очевидцев, на место происшествия прибыл сотрудник полиции.

«Еще один утонул , СНТ экология (Токсово).12:30 службы на месте», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети предположили, что может человек был пьян. Обстоятельства случившегося выясняются, ведутся поиски. Отметим, что в Ленобласти за месяц это уже не первый такой несчастный случай. Недавно сообщалось о том, что карьере во Всеволожском районе Ленобласти утонул молодой человек. Трагедия случилась в субботу, 20 июня под Всеволожском.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте список мест, которые являются пригодными для купания. Речь идет о водоемах, расположенных в Ленинградской области.