СК начал проверку после нападения бездомной собаки на ребенка в Ленобласти

Следствие начало проверку после информации о том, что бездомная собака напала на шестилетнего ребенка в Глажево в Киришском районе Ленобласти.

Ребенка госпитализировали с множественными укусами головы и спины. После оказания помощи мальчика направили на амбулаторное лечение, сообщили в Следственном комитете по Ленобласти.

В ведомстве отметили, что после проведения доследственной проверки будет дана оценка деятельности соответствующих органов по осуществлению деятельности по обращению с животными, а также защиты прав несовершеннолетних.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на девочку напала неизвестная собака на территории детской площадки, которая находится на Дальневосточном проспекте. По словам матери пострадавшей, собака напоминает породу Лайка, однако рядом с ней никого не было.