Белые актеры больше не будут озвучивать персонажей других рас в «Симпсонах»

Белые актеры больше не будут озвучивать персонажей других рас в «Симпсонах»
Симпсоны.Фото: @thesimpsons/ Instagram

Об этом официально заявили авторы популярного американского сериала, который непрерывно выходит на экраны с 1989 года. Слова создателей приводит издание Deadline. С этого момента и до окончания производства сериала, белые актеры будут озвучивать исключительно белых персонажей.

Ранее, к такому же решению пришли создатели сериала «Гриффины». Ещё в пятницу актер Майк Генри рассказал, что больше не будет заниматься озвучкой героя по имени Кливленд, который является темнокожим.

Примечательно, что «Симпсоны» уже ранее были замешаны в скандале, связанном с одним из своих персонажей. Речь идет об Апу Нахасапимапетилона. Зрителям показалось оскорбительным такое видение американского индийца. Апу наиболее известен своим сильным индийским акцентом.

Напомним, в Америке еще в конце мая не все спокойно. После убийства афроамериканца Джорджа Флойда, на улицы начали выходить возмущенные граждане. В некоторых случаях протесты перерастают в беспорядки. В убийстве Флойда обвиняется полицейский, который при задержании передавил ему шею, ограничив возможность дышать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что беспорядки в Миннеаполисе из-за смерти афроамериканца привели к режиму ЧС.

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