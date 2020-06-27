На Бутлерова автомобиль сбил пешехода

Вероятно, мужчина решил перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Происшествие произошло сегодня, 27 июня, в 21:30, в Калининском районе.

Иномарка Chevrolet Epica находящаяся под управлением 40-летнего водителя совершила наезд на 50-летнего мужчину. Предварительно, в момент столкновения, пешеход двигался на красный свет. В результате аварии, пострадавший оказался серьезно травмирован. Мужчину доставили больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Санкт-Петербургу.

Обстоятельства случившего устанавливаются. Начата проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Бабушкина двоих мотоциклистов сбила иномарка. О самочувствии пострадавших ничего неизвестно. Предварительно установлено, что машина вылетела на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбила одного из мотоциклистов, который, в свою очередь, задел другого.