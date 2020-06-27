Сотрудник дорожной полиции вернул петербуржцу потерянные 150 тысяч

Мужчина сначала не заметил пропажи.

Ситуация произошла вчера утром, 27 июня. Сотрудник ДПС ОГИБДД по Василеостровскому району зашел в магазин, где увидел на полу у банкоматов кучу бумажных купюр крупного номинала. Полицейский собрал деньги и решил разузнать, кто лишился такой крупной суммы.

Как выяснилось, некто решил положить на свой банковский счет 150 тысяч рублей. Не до конца убедившись в том, что деньги успешно зачислены, мужчина ушел. Однако, спустя мгновение банкомат «выплюнул» обратно внесенные средства. Об этом сообщает «Мегаполис онлайн».

Полицейский попросил руководство магазина продемонстрировать записи с камер видеонаблюдения. С помощью них удалось увидеть гражданина, который сам того не зная, потерял деньги. К счастью, он не смог далеко уйти, а оказался в торговом зале магазина. Полицейский вернул средства мужчине, который был ошарашен сложившейся ситуацией. В качестве вознаграждения, он попытался дать сотруднику ДПС несколько купюр, но тот их брать отказался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина украл деньги из банкомата на Энтузиастов.