В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в ряде регионов России

В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в ряде регионов России
Гроза. Фото: unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что ряд регионов России ждет ухудшение погоды.

Так, по его прогнозу, Новосибирскую, Кемеровскую и Томскую области в конце июня ожидают ливни и грозы. В этих регионах ожидается прохладная погода и сильный ветер до 24 метров в секунду, сообщает ТАСС.

Кроме того, ветер с порывами до 30 метров в секунду 29 июня может настичь Алтайский край. «Это, безусловно, опасно», — предупредил

Вильфанд отметил, что это «безусловно, опасно». По его словам, такая погода продлится до начала июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

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