Жителей Ленобласти предупредили о сильных порывах ветра 28 июня

Днем тепло все равно вернется в регион. Фото: pixabay.com

Днем тепло все равно вернется в регион. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 28 июня, в Ленобласти ожидается сильный ветер. Его порывы достигнут 12 метров в секунду.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь. Днем осадков не ожидается.

В ночное время суток северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, днем его порывы усилятся до 12 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут от +12 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +25 градусов.

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