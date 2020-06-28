Жителей Ленобласти предупредили о сильных порывах ветра 28 июня

В воскресенье, 28 июня, в Ленобласти ожидается сильный ветер. Его порывы достигнут 12 метров в секунду.
По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь. Днем осадков не ожидается.
В ночное время суток северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, днем его порывы усилятся до 12 метров в секунду.
Ночью столбики термометров покажут от +12 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +25 градусов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.