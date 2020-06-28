Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ

Владельцы счетчиков платят за отопление, потребленное в предыдущем месяце, в отличие от тех, у кого счетчики не установлены. Фото: Baltphoto

Владельцы счетчиков платят за отопление, потребленное в предыдущем месяце, в отличие от тех, у кого счетчики не установлены. Фото: Baltphoto

Гендиректор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ.

Он назвал несколько способов, позволяющие оптимизировать расходы. Среди них установка счетчиков на воду, так как без него потребление воды рассчитывается в зависимости от того, сколькое человек проживает в доме, а после установки приборов учета получится сократить платеж минимум в два раза, сообщает агентство «Прайм».

Кроме того, можно приобрести энергосберегающие лампы и установить пластиковые окна. Эксперт советует чаще мыть окна. Все это позволит улучшить освещение и сэкономить на электроэнергии. Лучше не накапливать задолженностей и своевременно платить по счетам, чтобы избежать пеней и штрафов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в конце 2010 года предполагалось, что с 1 июля оплата ЖКУ в среднем вырастет на 4%. Сейчас, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, вызванным ею экономическим кризисом и падением дохода населения поступила инициатива оставить тарифы без изменений.