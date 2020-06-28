Утром Mercedes влетел в дорожное ограждение на КАД

Ранним утром 28 июня в Выборгском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием одного легкового автомобиля.

По словам очевидцев, ДТП произошло на КАД, после въезда с проспекта Культуры. Там Mercedes влетел в дорожное ограждение. В результате машину развернуло на 180 градусов, а двери открылись настежь.

«Мерседес разложился через 300-400 метров после въезда на КАД с Пр Культуры», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что транспортное происшествие произошло вечером 27 июня, в Калининском районе. Автор снимков сопроводил их подписью, в которой сообщил, что автомобили устроили акробатические этюды. Проезду транспорта авария пока что не мешает.