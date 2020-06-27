На Руставели в результате ДТП перевернулся автомобиль

На Руставели в результате ДТП перевернулся автомобиль
Место аварии. Фото: https://vk.com/spb_today

Транспортное происшествие произошло сегодня вечером, 27 июня, в Калининском районе.

Фотографии с места событий опубликовал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Автор снимков сопроводил их подписью, в которой сообщил, что автомобили устроили акробатические этюды.

Отмечается, что проезду транспорта авария пока что не мешает. Комментатором была загружена видеозапись с авторегистратора. На ней видно, что в пострадавшую машину врезался автомобиль, который планировать совершить поворот. На видео кажется, что удар был не особо сильным, но этого хватило, чтобы автомобиль, словно мяч, отскочил и перевернулся на газон.

Точные подробности происшествия неизвестны. Не была приведена и информация о том, есть ли пострадавшие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Каменноостровском проспекте произошло ДТП с тремя иномарками.

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