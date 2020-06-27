На Каменноостровском проспекте произошло ДТП с тремя иномарками

В субботу, 27 июня, на Каменноостровском проспекте в Петроградском районе произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей.

По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris выехал на «встречку» и столкнулся с Volkswagen Polo под управлением мужчины 1992 года рождения, после чего совершил столкновение с Hyundai Santa Fe.

В результате ДТП пострадали три пассажира Hyundai Solaris. Они получили травмы средней тяжести.

«На Каменноостровском проспекте, между Попова и Карповкой, случилось ДТП водителя белой машины будут вырезать. МЧС приехали меньше чем за 2 мин. Видимо мимо проезжали», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Рено» погиб в ДТП, улетев в кювет. Это произошло примерно в три часа дня на 31-м километре автодороги «Петербург — Запорожское — Приозерск».