В Петербурге задержан горе-угонщик, который попал в ДТП

В Петербурге задержан горе-угонщик, который попал в ДТП
Злоумышленник задержан. Фото: Pixabay

Полицией возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, разбившего и бросившего угнанную машину.

Как стало известно gazeta.spb.ru, задержан гражданин среднеазиатской республики, 1987 года рождения.

По предварительной информации, он без спроса взял покататься чужой автомобиль Hyundai Solaris, после чего попала ДТП во Фрунзенском районе и скрылся с места происшествия, бросив машину. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в феврале этого года в полицию обратился 37-летний директор коммерческой фирмы и сообщил об угоне двух принадлежащих ему автомобилей КАМАЗ от дома по улице Ленинградская во Всеволожске.

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