В Верхнем Суздальском озере утонул 24-летний молодой человек

В Верхнем Суздальском озере утонул 24-летний молодой человек
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Из воды Верхнего Суздальского озера достали тело утонувшего молодого человека. Ему было 24 года. Трагический случай произошел ночью 28 июня.

Обо всем рассказали очевидцы. На месте происшествия работали спасатели-водолазы, которые достали тело за 15 минут. Уточняется, молодой человек не находился в состоянии алкогольного опьянения, когда утонул.

«На верхнем Суздальском озере утонул молодой парнишка.24 года..Службы приехали в течении 40 минут.Дайвер достал тело меньше чем за 15 минут.Близким терпения и сил», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте список мест, которые являются пригодными для купания. Речь идет о водоемах, расположенных в Ленинградской области.

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