В Верхнем Суздальском озере утонул 24-летний молодой человек

Из воды Верхнего Суздальского озера достали тело утонувшего молодого человека. Ему было 24 года. Трагический случай произошел ночью 28 июня.
Обо всем рассказали очевидцы. На месте происшествия работали спасатели-водолазы, которые достали тело за 15 минут. Уточняется, молодой человек не находился в состоянии алкогольного опьянения, когда утонул.
«На верхнем Суздальском озере утонул молодой парнишка.24 года..Службы приехали в течении 40 минут.Дайвер достал тело меньше чем за 15 минут.Близким терпения и сил», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте список мест, которые являются пригодными для купания. Речь идет о водоемах, расположенных в Ленинградской области.